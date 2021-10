Paris Café de la Danse Paris Gabriel Urgell Reyes – Arboretum Café de la Danse Paris Catégorie d’évènement: Paris

Gabriel Urgell Reyes – Arboretum Café de la Danse, 3 décembre 2021 20:00, Paris. Vendredi 3 décembre, 20h00 Sur place 18/22€ https://www.billetweb.fr/arboretum Électroacoustique, classique, jazz et rythmes cubains ! ‟ C’est une œuvre éruptive, joyeuse, rythmée, c’est luxuriant, une sorte de kaléidoscope musical et coloré… c’est l’univers de Gabriel Urgell Reyes. ”

France Musique Le compositeur et pianiste multiprimé d’origine cubaine Gabriel Urgell Reyes (Diapason d’Or, Prix Blüthner…) présente son nouvel album, Arboretum. Invitant la mezzo-soprano Isabelle Druet et le guitariste Augustin Pesnon, ce puissant mélange d’électroacoustique, classique, jazz et de rythmes cubains, vous entraîne dans une exploration fascinante de la relation de l’humanité à la nature. Café de la Danse 5 Passage Louis-Philippe, 75011 Paris 75011 Paris Paris 11e Arrondissement vendredi 3 décembre – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Café de la Danse Adresse 5 Passage Louis-Philippe, 75011 Paris Ville Paris Age minimum 12 Age maximum 100 lieuville Café de la Danse Paris