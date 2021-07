Créteil Parc Dupeyroux Créteil, Val-de-Marne Parcs et Jardins en Fête « L’art s’invite au jardin » Parc Dupeyroux Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Parcs et Jardins en Fête « L'art s'invite au jardin »

Parc Dupeyroux, le samedi 18 septembre à 14:30

**Concerts** La Musique de Créteil vous invite à un voyage musical Samedi : de 14h30 à 17h **Saisons musicales** Conservatoire Marcel Dadi Présentations d’instrument, lectures musicales et autres propositions artistiques permettront aux jeunes et moins jeunes de se projeter dans une nouvelle année au côté du Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil

Entrée Libre

Parc Dupeyroux 23 rue des Mèches 94000 Créteil

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

