Annemasse Villa du parc - centre d'art contemporain Annemasse, Haute-Savoie Parcours urbain architecture et photographies, Annemasse Villa du parc – centre d’art contemporain Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Haute-Savoie

Parcours urbain architecture et photographies, Annemasse Villa du parc – centre d’art contemporain, 18 septembre 2021, Annemasse. Parcours urbain architecture et photographies, Annemasse

Villa du parc – centre d’art contemporain, le samedi 18 septembre à 15:00

À 15 h (rendez-vous à la Villa du Parc) : à partir des photographies des artistes, Eric Tabuchi et Nelly Monnier présentées dans l’exposition “Empire et Galaxie” à la Villa du Parc, un parcours urbain avec le CAUE est proposé pour découvrir le patrimoine XXe de la ville.

Entrée libre, inscription

Visite de l’exposition à la Villa du parc (art contemporain), suivi d’une visite du patrimoine moderne de la ville d’Annemasse. Villa du parc – centre d’art contemporain Parc Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annemasse Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annemasse, Haute-Savoie Autres Lieu Villa du parc - centre d'art contemporain Adresse Parc Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Annemasse lieuville Villa du parc - centre d'art contemporain Annemasse