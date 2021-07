Parcours-spectacle « Renoir impressionniste, l’expérience immersive » Musée Fournaise, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chatou.

Parcours-spectacle « Renoir impressionniste, l’expérience immersive »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Fournaise

**Parcours-spectacle « Renoir impressioniste, l’expérience immersive »** Le musée Fournaise explore les plus belles années impressionnistes de Renoir, passées à Chatou et sur les bords de Seine (1869-1881). Grâce aux nouvelles technologies et à une muséographie immersive, le numérique permet un voyage vers le XIXe siècle : rencontrer Renoir et la famille Fournaise devient possible ! Ce parcours-spectacle commenté par Renoir lui-même raconte la genèse de son art impressionniste, révèle quelques secrets d’atelier et permet d’entrer au cœur de sa peinture. Hologramme, tablettes, casques de réalité virtuelle, vidéos, projections et peintures interactives offrent une aventure inédite dans les pas de l’homme et de l’artiste. Durée : 55 mn

Nombre de place limité. Départs de visites à heures fixes. Réservation conseillée

Rencontrez Renoir au temps de l’impressionnisme grâce aux nouvelles technologies, hologramme, projections, réalité virtuelle…

Musée Fournaise Île des Impressionnistes 78400 Chatou Chatou Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T13:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00