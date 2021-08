Parcours-Spectacle « Pirates » Méru, 17 septembre 2021, Méru.

Parcours-Spectacle « Pirates » 2021-09-17 19:20:00 – 2021-09-25 20:50:00

Méru Oise Méru

10 10 Parcours-spectacle « Pirates ».

PARTICIPEZ en famille à la nouvelle aventure noctambulatoire des Artsouilles.

EMBARQUEZ avec les joyeux pirates de Rackham. Au fil de l’eau, LAISSEZ-VOUS PORTER vers de nouveaux et merveilleux univers et DÉAMBULEZ parmi 6 scènes mystérieuses.

RESOLVEZ pour les plus téméraires, les énigmes qui jalonneront le parcours.

Mais surtout ADMIREZ les artistes : musiciens, comédiens, danseurs, jongleurs de feu et échassiers …

Embarquement toutes les 20 minutes de 19h20 à 22h par groupe de 20 spectateurs environ*.

Parcours spectacle en extérieur donc n’hésitez pas à vous vêtir chaudement.

Durée 1h30 avec possibilité de s’asseoir.

Arrivée conseillée 20 minutes environ avant l’horaire de départ de votre groupe.

Arrivée conseillée 1h environ si vous souhaitez vous restaurer sur place (sur réservation uniquement pour le menu). Boissons-gaufres en libre accès.

Tout est fait maison !

Réservation obligatoire

* Les conditions sanitaires en vigueur au mois de septembre devront être respectées.

artsouillesetcie@free.fr +33 066188582 https://www.helloasso.com/associations/artsouilles-et-cie

Artsouilles et cie

dernière mise à jour : 2021-08-06 par