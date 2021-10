Amiens Musée de Picardie Amiens, Somme “Parcours philosophique au Musée de Picardie” par Christian Godin Musée de Picardie Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Comment la philosophie, c’est-à-dire la pensée réflexive, peut-elle aider à voir des tableaux ? Cette question s’éclaire si l’on considère que la peinture (dont Léonard de Vinci disait qu’elle était « une chose mentale ») est elle-même une forme de pensée. Ce parcours philosophique à travers le musée d’Amiens se fera à partir de tableaux qui rendent visibles des questions philosophiques, ce qui est autrement plus profond que « l’illustration » à laquelle on est parfois tenté de les réduire.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

