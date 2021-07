Vaux-en-Beaujolais Place du petit Tertre Rhône, Vaux-en-Beaujolais Parcours nature et historique Vaux-en-Beaujolais Place du petit Tertre Vaux-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Rhône

Vaux-en-Beaujolais

Parcours nature et historique Vaux-en-Beaujolais Place du petit Tertre, 18 septembre 2021, Vaux-en-Beaujolais. Parcours nature et historique Vaux-en-Beaujolais

Place du petit Tertre, le samedi 18 septembre à 16:00

Vous décrouvrirez une vue d’ensemble du bourg depuis le hameau du Chavel ainsi que la Vauxonne, rivière qui prend sa source sur la commune.

Place limitée, sur inscription jusqu’à 72h à l’avance.Pour le parcours nature il faut être un bon marcheur avec des chaussures adaptées, une casquette, une gourde dans son sac-à-dos, et surtout un appareil photo !

Entre lecture de paysage, description géologique et botanique, laissez-vous charmer par cette escapade d’un peu plus de 2 kilomètres. Place du petit Tertre Place du petit Tertre – 69460 Vaux-en-Beaujolais Vaux-en-Beaujolais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vaux-en-Beaujolais Autres Lieu Place du petit Tertre Adresse Place du petit Tertre - 69460 Vaux-en-Beaujolais Ville Vaux-en-Beaujolais lieuville Place du petit Tertre Vaux-en-Beaujolais