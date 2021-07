Ronchamp Ronchamp Haute-Saône, Ronchamp PARCOURS MUSICAL ET POÉTIQUE – Festival Musique aux 4 Horizons Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

PARCOURS MUSICAL ET POÉTIQUE – Festival Musique aux 4 Horizons Ronchamp, 6 août 2021, Ronchamp. PARCOURS MUSICAL ET POÉTIQUE – Festival Musique aux 4 Horizons 2021-08-06 20:30:00 – 2021-08-06 22:00:00 Colline Notre-Dame du Haut 13 Rue de la Chapelle

Ronchamp Haute-Saône Ronchamp 10 EUR Les poèmes de soeur Marie-Claire, clarisse de la communauté de Ronchamp, sont les racines de ce parcours musical et poétique. Ces textes, interprétés par Pascal Froment, nous éclairent sur le quotidien des clarisses. Tout au long de ce parcours sur la colline, les artistes de Musique aux 4 horizons vous offrent des interprétations d’œuvres qui leur tiennent particulièrement à coeur. Les temps forts de Musique aux 4 Horizons 2021

> Du lundi 2 au mercredi 4 août -Colline Notre-Dame du Haut

Répétitions sur la colline, dans le cadre du Festival Musique aux 4 Horizons, les répétitions sont ouvertes au public aux horaires habituels d’ouverture soit de 10h à 18h, dernier accès à 17h30. >Jeudi 5 août – Besançon Centre Diocésain

à 16h – Conférence architecture et spiritualité pour les 10 ans du départ des sœurs Clarisse de Besançon pour le monastère de Ronchamp avec soeur Brigitte de Singly, Jean-Jacques Virot et Paul Vincent

à 18h – Florentine Mulsant : Création » Suite pour orchestre à cordes n°2 Op.92 – Commande M4H

Lili Boulanger : « D’un soir triste » – Transcription pour ensemble de cordes par Alex Nante Johannes Brahms : Sextuor à cordes no 1 en si bémol majeur opus 18 >Samedi 7 août – Colline Notre-Dame du Haut

à 16h – Conférence en musique de sœur Brigitte

à 17h00 – Clés d’écoute avec Camille Pépin

à 18h00 – Concert à la chapelle :

Lili Boulanger :« D’un matin de printemps » – Transcription pour ensemble de cordes par Alex Nante – Commande de M4H

Camille Pépin : Création Commande M4H – Le Concert Idéal – Festival International de Besançon

Franz Schubert: Quatuor à cordes en ré mineur D. 810 « La Jeune Fille et la Mort » -transcription pour 9 cordes >Dimanche 8 août – Marast- Prieuré

à 17h30 – Rencontre avec Florentine Mulsant

à 18h00 Concert au Prieuré de Marast :

Lili Boulanger : « D’un matin de printemps » – Transcription pour ensemble de cordes par Alex Nante – Commande de M4H

Florentine Mulsant : Création « Sonate de Concert pour violon n°3 Op.100 »

Camille Pépin : Création Commande M4H – Le Concert Idéal – Festival International de Besançon

Franz Schubert : Quatuor à cordes en ré mineur D. 810 « La Jeune Fille et la Mort » -transcription pour 9 cordes >Lundi 9 août – Colline Notre-Dame du Haut

à 17h30 – Clés d’écoute avec Florentine Mulsant

à 18h00 – Concert sur la colline

Lili Boulanger : « D’un soir triste » – Transcription pour ensemble de cordes par Alex Nante

Florentine Mulsant : Sonate de Concert pour violon n°3 Op.100 – Création

Johannes Brahms : Sextuor à cordes no 1 en si bémol majeur opus 18

