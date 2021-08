Metz L'Arsenal - cité musicale Metz, Moselle Parcours guidé à travers la ville de l’exposition « Présentes » – Matrimoine pour tou.te.s L’Arsenal – cité musicale Metz Catégories d’évènement: Metz

### Visite urbaine d’une sélection d’oeuvres d’artistes femmes de la collection du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine de l’Arsenal au Frac en passant par la préfecture et la bibliothèque Verlaine. Découvrez un échantillon de l’exposition « présentes » en compagnie d’une médiatrice du Frac Lorraine. À l’occasion des journées du Matrimoine, les œuvres de neuf femmes artistes sont présentées, rééquilibrant ainsi la visibilité des femmes. Elles investissent, sur le long terme, la Préfecture, l’Arsenal, la BAM, les médiathèques Verlaine et Macé, le Musée de la Cour d’Or, ainsi que la cour et le jardin du Frac Lorraine.

Gratuit. Sur inscription.

