Hyères Hyères Hyères, Var Parcours des arts en fête Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Parcours des arts en fête Hyères, 12 juin 2021-12 juin 2021, Hyères. Parcours des arts en fête 2021-06-12 – 2021-06-13 Parcours des arts Centre-ville

Hyères Var Hyères Durant 2 jours, venez à la rencontre des artisans d’art, et profiter des nombreuses animations: théâtre de rue, concert, atelier, performance de cirque de rue. +33 4 94 00 78 78 https://www.hyeres.fr/agenda/le-parcours-des-arts-en-fete Durant 2 jours, venez à la rencontre des artisans d’art, et profiter des nombreuses animations: théâtre de rue, concert, atelier, performance de cirque de rue.

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Hyères Adresse Parcours des arts Centre-ville Ville Hyères lieuville 43.1214#6.12861