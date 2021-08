Étoile-sur-Rhône Centre culturel Les Clévos Drôme, Étoile-sur-Rhône Parcours à la découverte des richesses du parc des Clévos Centre culturel Les Clévos Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Parcours à la découverte des richesses du parc des Clévos Venez découvrir le patrimoine naturel des Clévos, cité des savoirs, à travers un parcours ponctué d’animations et d’observations dans le parc. Réservation obligatoire Durée : 1h30 A partir de 6 ans Départs : 10h – 11h – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 Les Clévos, cité des savoirs [administration@lesclevos.com](mailto:administration@lesclevos.com) 04 75 60 27 33

Parcours à la découverte des richesses du parc des Clévos Venez découvrir le patrimoine naturel des Clévos, cité des savoirs, à travers un parcours ponctué d’animations et d’observations dans le parc. Centre culturel Les Clévos 390, route de Marmans, 26800 Etoile-sur-Rhône, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Étoile-sur-Rhône Beaugros Drôme

