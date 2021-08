Flers Flers Flers, Orne « Parce que le type m’a dit que j’étais née actrice » Costumes – lectures et théâtre d’objets Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

« Parce que le type m’a dit que j’étais née actrice » Costumes – lectures et théâtre d’objets Flers, 11 septembre 2021, Flers. « Parce que le type m’a dit que j’étais née actrice » Costumes – lectures et théâtre d’objets 2021-09-11 11:00:00 – 2021-09-11 Atelier 7 64, rue Abbé Lecornu

Flers Orne « Parce que le type m’a dit que j’étais né actrice », costumes – lectures et théâtre d’objets à partir du livre “des souris et des hommes » de Steinbeck.

Conception et présentation d’Ambroise Rousseau, costumier. Durée : 20 minutes.

11h / 14h / 15h / 16

