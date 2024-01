La Fontaine & Molière Parc de la Mairie Hermanville-sur-Mer, dimanche 28 janvier 2024.

Hermanville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 16:00:00

fin : 2024-01-28

Charles-Julien Jeannel, un éminent professeur de littérature étrangère à la Faculté des lettres de Montpellier, a écrit en 1867, un ouvrage intitulé La Morale de Molière et voici ce qu’il dit en introduction :

« Molière est, avec La Fontaine, l’écrivain du grand siècle demeuré le plus populaire. Malgré tant de changements de langage, de mœurs et d’idées, il semble destiné à vivre toujours jeune parmi les Français, ainsi qu’Homère parmi les Grecs. C’est un des hommes rares dont l’inaltérable figure reste debout au milieu des générations qui disparaissent …. »

Par des voies différentes ces deux géants des lettres françaises ont dépeint la nature humaine et, plusieurs siècles plus tard, leurs portraits littéraires restent tellement d’actualité !

Molière et La Fontaine sont à jamais deux monuments de la langue française et c’est avec eux que nous allons commencer l’année 2024. Isabelle Villey (luthiste et guitariste) et Martine Forster (comédienne) ont choisi de vous présenter une alternance de fables de la Fontaine et de dialogues de Molière agrémentés de pièces de musique de la même époque, interprétées sur des instruments anciens, le luth et la guitare baroque.

Molière et La Fontaine ont traversé les siècles…et notre scolarité ! alors une piqûre de rappel pourquoi pas ! Venez nombreux saluer le beau travail de composition que nos deux artistes ont construit autour d’eux.

Réservation jusqu’au samedi 27 janvier

Charles-Julien Jeannel, un éminent professeur de littérature étrangère à la Faculté des lettres de Montpellier, a écrit en 1867, un ouvrage intitulé La Morale de Molière et voici ce qu’il dit en introduction :

« Molière est, avec La Fontaine, l’écrivain du grand siècle demeuré le plus populaire. Malgré tant de changements de langage, de mœurs et d’idées, il semble destiné à vivre toujours jeune parmi les Français, ainsi qu’Homère parmi les Grecs. C’est un des hommes rares dont l’inaltérable figure reste debout au milieu des générations qui disparaissent …. »

Par des voies différentes ces deux géants des lettres françaises ont dépeint la nature humaine et, plusieurs siècles plus tard, leurs portraits littéraires restent tellement d’actualité !

Molière et La Fontaine sont à jamais deux monuments de la langue française et c’est avec eux que nous allons commencer l’année 2024. Isabelle Villey (luthiste et guitariste) et Martine Forster (comédienne) ont choisi de vous présenter une alternance de fables de la Fontaine et de dialogues de Molière agrémentés de pièces de musique de la même époque, interprétées sur des instruments anciens, le luth et la guitare baroque.

Molière et La Fontaine ont traversé les siècles…et notre scolarité ! alors une piqûre de rappel pourquoi pas ! Venez nombreux saluer le beau travail de composition que nos deux artistes ont construit autour d’eux.

Réservation jusqu’au samedi 27 janvier

.

Parc de la Mairie Salle La FERME d’Hermanville sur mer

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie musiqueenecrin@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Caen la Mer