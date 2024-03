Equicoaching avec les vaches Petit nuage Equicowching Gonneville-sur-Mer, mercredi 17 avril 2024.

Equicoaching avec les vaches Petit nuage Equicowching Gonneville-sur-Mer Calvados

Lors de cette matinée inédite, mêlant médiation guidée et outils de chant intuitif, vous serez guidé pour aller au contact des vaches, dans un cadre naturel et bienveillant. Soyez à votre écoute, à leur écoute, et expérimentez la pleine présence, cet état d’attention à l’instant présent, libre de jugement.

Dès 18 ans.

Collation incluses.

Début : 2024-04-17 09:30:00

fin : 2024-04-17 12:30:00

Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie

