Collège des Bernardins, le samedi 6 novembre à 15:00

« Si active et si diligente qu’elle soit, la police ne parviendra jamais à arrêter le temps qui s’enfuit. » Pierre Dac, Les Pensées, 1972 « Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots… Rien que des mots… Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux… » JDalida et Alain Delon, Paroles, paroles , 1973 Portée par le « Oui » de Paul Ricoeur, nous nous demanderons si, face à l’irréversibilité et à l’imprévisibilité du temps, l’homme se trouve irrémédiablement démuni ou si, par sa parole, il a le pouvoir d’agir en partie sur le passé, le présent ou l’avenir. Pour aller plus loin Olivier Abel et Eunhwa Lee, Le oui de Paul Ricœur, Les petits Platons, Paris. Les apprentis philosophes, qu’est-ce que c’est ? En compagnie de Patricia Strauss, découvrez l’amour de la sagesse et apprenez à réfléchir, en famille ou entre amis, aux grandes questions de la vie ! La démarche des petits Platons s’appuie sur l’histoire de la philosophie, qui vient enrichir notre questionnement : à partir des ouvrages de la collections, venez vous initier à la philosophie ! Des ateliers pour grandir dans l’art de se questionner, conforter son aptitude à la réflexion et éprouver la joie de penser ensemble, à la lumière des auteurs et textes philosophiques ! Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/par-la-parole-nous-est-il-possible-dagir-sur-le-cours-du-temps-202122 Le Jeune public au Collège des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

