Arts associés fait son Téléthon et présente Papy fait de la résistance, café- théâtre de Martin Lamotte et Christian Clavier. Mise en scène d’Isabelle Blondeau. 1944, toute la France est occupée. Toute ? non… Dans la cave d’un immeuble Parisien, la famille Bourdelle résiste encore et toujours à l’envahisseur…

10 euros / Bénéfice au profit du Téléthon / Passe sanitaire obligatoire / Masque

1944, toute la France est occupée. Toute ? non… Dans la cave d'un immeuble Parisien, la famille Bourdelle résiste encore et toujours à l'envahisseur… La Rotonde 5 Rue Royale, 78000 Versailles

2021-12-03T20:45:00 2021-12-03T22:45:00

