La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent, le mardi 14 décembre à 12:30

Une heure, un regard. Rendez-vous un mardi par mois pour rencontrer une œuvre, un artiste ou une thématique avec un guide durant environ 30 minutes. La discussion se poursuit ensuite, tous ensemble, au restaurant du musée. Régalez-vous ! Mardi 16 mars, venez Papoter sans faim autour de l’exposition **Alexej von Jawlensky : La promesse du visage**

Réservations au plus tard le jeudi précédent la date souhaitée auprès du Service des publics. Tarif : 8€ + droit d’entrée au musée + prix du repas.

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix

2021-12-14T12:30:00 2021-12-14T13:45:00

