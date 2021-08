Pancrace / Concert Église protestante de Bouxwiller, 10 septembre 2021, Bouxwiller.

Église protestante de Bouxwiller, le vendredi 10 septembre à 21:00

**Vendredi 10 septembre 2021 à 21h** **à l’église protestante, Rue de l’Église, 67330 BOUXWILLER** [**Pancrace**](https://cairos-edition.bandcamp.com/album/pancrace) **–** [**Prune BECHEAU**](https://prunebecheau.bandcamp.com/)**, Arden DAY,** [**Julien DESAILLY**](http://www.jdesailly.com/)**,** [**Leo MAUREL**](http://www.violonaroue.fr/) **et** [**Jan VYSOCKY**](http://www.wysozky.com/) **– Concert** L’esthétique musicale de Pancrace se construit sur un rapport physique au son. L’instrument de musique est constamment réévalué tant par son usage que par sa fabrication. Ainsi, jouer avec la mécanique des instruments devient le point central de la recherche musicale : exploration des relations entre le crin et la corde sur le violon, des micro-tons offerts par différents doigtés d’une même note sur le uilleann pipes, utilisation du rythme du tremolo sur l’orgue pour l’établissement d’une pulsation musicale… Dans son nouveau cycle de travail, Pancrace explore les articulations entre sacré et profane en mêlant le jeu sur un orgue d’église, ici un orgue Silbermann de 1778, et l’Organous, un orgue poulpesque transportable et piloté par ordinateur, conçu et fabriqué par les musiciens du groupe. Durée : 1h Les musiciens sont en résidence à l’église du 12 au 21 juillet et du 6 au 9 septembre 2021. Musiciens : Arden DAY, Julien DESAILLY, Jan VYSOCKY, Léo MAUREL, Prune BÉCHEAU Instrumentarium: Orgue Silbermann, Organous (orgue spatialisé et piloté par ordinateur), cornemuses, violon baroque, et toutes sortes d’autres instruments selon la saison. Partenaire : [label Penultimate Press](https://www.penultimatepress.com/) Crédit photographique : Pancrace. À l’église du Gesu à Toulouse lors du Festival Toulouse les Orgues

Pass Festival : 45€ / tarif réduit : 35€ – Pass 1 journée vendredi ou samedi : 20€ / tarif réduit : 16€ – Prix pour 1 spectacle : 8€ (sauf concert-dégustation : 10€) / tarif réduit : 6€

Église protestante de Bouxwiller Place de l’église, 67330 BOUXWILLER Bouxwiller Bas-Rhin



