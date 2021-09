Palma | Antonin Hako Mondeville, 22 septembre 2021, Mondeville.

Palma | Antonin Hako 2021-09-22 13:00:00 13:00:00 – 2021-09-26 18:30:00 18:30:00 Supermonde 33 Rue de Valleuil

Mondeville Calvados Mondeville

Dans le cadre du festival Palma, l’artiste Antonin Hako expose ses oeuvres à Supermonde.

Le travail d’Antonin Hako se caractérise par une grande liberté dans les formes d’expression, allant de la toile, au mur et aux drapeaux, en passant par des statues aériennes ou des montgolfières… Son oeuvre, non figurative jongle avec les couleurs, sans écarter le noir et blanc. Talentueux manieur de formes, il crée des rythmes, souvent heureux, par tous les assemblages qu’il expérimente.

Retrouvez le programme complet du festival dans notre agenda en ligne et sur le site du festival.

