du lundi 2 août au mardi 17 août

Le séjour se déroulera au bord du lac de Paladru en Isère (38), cinquième plus grand lac naturel français. Situé à 80km au sud-est de Lyon, à 80 km au Sud-Est d’Annecy et à 45 km au Nord-Ouest de Grenoble, Paladru offre un cadre de vacances magnifique. Le lac de Paladru est un des plus beaux lacs de France, réputé pour la clarté et la température de son eau. Il offre de nombreuses possibilités d’activités tels la baignade, la pêche, le kayak, l’aviron, la voile, le ski nautique… Autour du lac, le paysage vallonné permet d’accéder facilement depuis le centre à de magnifiques sentiers. A pied, tente sur le dos, en VTT ou encore à cheval, Paladru regorge de ressources pour qui souhaite profiter de son cadre exceptionnel. Un peu plus loin, à moins d’une heure de route, les Alpes représentent un terrain privilégié pour découvrir de nouvelles activités en lien avec la montagne : randonnée, escalade,… Le séjour propose également de nombreuses activités pédagogiques sur le site du Centre Bellevue animées par une équipe pédagogique qualifiée. En Août : 3 « dominantes » sont proposées = – Séjour Equestre pour les 7 – 14 – Séjour Théâtre pour le 8 – 16 – Summer Camp 100% Basket pour les 14 – 17 ans

de 790 à 880 €

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Centre Bellevue 273, route des Péraux 38850 Paladru

