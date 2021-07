La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Paddle Race La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais Ille-et-Vilaine Découvrez les bords de Rance en Paddle, lors d’une balade encadrée en groupe. Support accessible, le Paddle est fait pour tous les âges et toutes les conditions physiques.

Sous condition d’un minimum de 4 inscrits. Tarif : 30€ Formule baptême: 3 participants maximum. Accompagné d’un moniteur, profitez d’un baptême de 45min en paddle pour apprendre les bases et gagner en autonomie. Tarif : 15€ De juillet à août mardi et jeudi – de 14h à 16h – Club nautique de La Richardais cnr35@wanadoo.fr +33 2 99 88 51 57 https://www.ycsl.net/ Découvrez les bords de Rance en Paddle, lors d’une balade encadrée en groupe. Support accessible, le Paddle est fait pour tous les âges et toutes les conditions physiques.

