Rennes SOIE Rennes Pack Insertion / De la formation à l’emploi SOIE Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Pack Insertion / De la formation à l’emploi SOIE, 30 mars 2021-30 mars 2021, Rennes. Pack Insertion / De la formation à l’emploi

du mardi 30 mars au jeudi 15 avril à SOIE

_**Le Pack insertion est réservé aux étudiants de L3, M2 et aux diplômés UR1.**_ ### Objectifs Accompagné par deux conseillers(ères) du SOIE, vous participez pendant une journée à un atelier collectif avec d’autres étudiants dans la même situation que vous. * Simulation d’entretien de recrutement * Entraînement à la présentation individuelle : « 2 minutes pour convaincre »

* Grands principes du CV et de la lettre de motivation et leur relation avec l’annonce.

* Outils en ligne d’aide à la recherche d’emploi : Linkedin, Jobteaser, APEC … [**> JE M’INSCRIS A LA JOURNEE PACK INSERTION <**](https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/854956?lang=fr) ### Créez votre espace sur JobTeaser [Jobteaser](https://univ-rennes1.jobteaser.com/) est une plateforme de mise en relation entre étudiants/jeunes diplômés et entreprises.

L’université de Rennes 1 est présente sur la plateforme afin de vous offrir une visibilité auprès de nos entreprises et organisations partenaires.

Vous aurez ainsi accès aux offres d’emploi de nos partenaires. ### Allez plus loin avec le Pack Insertion + Vous voulez aller plus loin ?

[**> Téléchargez le guide Pack Insertion**](https://soie.univ-rennes1.fr/sites/soie.univ-rennes1.fr/files/asset/document/livretpackinsertion_sept2020.pdf) Participez également aux ateliers thématiques : * Soigner l’estime de soi

* Elaborer un CV pour convaincre

* Rédiger sa lettre de motivation pour une candidature spontanée

* L’annonce : lisez entre les lignes avant d’écrire votre lettre

* Compétences : boostez vos candidatures en valorisant vos expériences

* Se préparer à l’entretien de recrutement

* La communication non-verbale en entretien [> Cliquez ici pour plus d’informations](https://soie.univ-rennes1.fr/les-rendez-vous-et-les-ateliers-du-soie-du-sur-mesure)

Sur inscription, réservé aux étudiants de L3, M2 et aux diplômés UR1.

Diplôme en poche, vous êtes désormais en situation réelle de recherche d’emploi. Autonome. Mais pas tout seul. Car vous continuez à bénéficier de l’accompagnement du SOIE. SOIE 1 rue de la Borderie Rennes Quartiers Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-30T09:30:00 2021-03-30T16:30:00;2021-04-15T09:30:00 2021-04-15T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Autres Lieu SOIE Adresse 1 rue de la Borderie Ville Rennes