La Maison de l’Europe – Centre EUROPE DIRECT Limousin organise un débat sur la nouvelle PAC dans le cadre du Pacte vert (Green Deal), le 18 novembre à 13h30. Les échanges, qui débuteront par une introduction vidéo de Benoît Biteau, député européen membre de la commission agriculture, s’appuieront sur l’expertise de trois intervenants : * Pierre-Louis Gastinel, expert PAC de la Team Europe, * Thierry Coutand, sous-directeur à la direction de l’agriculture de la Région Nouvelle-Aquitaine * Bertrand Dumas, chargé d’études économie prospective à la Chambre régionale d’agriculture. Cet événement est ouvert à tous. Les personnes souhaitant s’exprimer sur cette thématique et ne pouvant être présentes sont invitées à nous faire part de leurs questions et observations, par courriel de préférence ([animations.mde@europe-limousin.eu](mailto:animations.mde@europe-limousin.eu)).

Entrée libre

