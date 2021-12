Prémanon Prémanon Jura, Prémanon O’XYRACE Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

14h00 – 17h45 : Inscriptions et retraits des dossards à l'Espace des Mondes Polaires 16h00: Départ Trail Blanc des Marmottons 400m (Course Enfants 5 – 6 ans)‏ non chronométrée selon réglementation 16h05: Départ Trail Blanc KID MINI EVEIL 1km (Course Enfants 7 – 8 – 9 ans)‏ non chronométrée selon réglementation 16h10: Départ Trail Blanc KID MINI 1km (Course Enfants 10 – 11 ans)‏ 16h30: Départ Trail Blanc KID 3km (Course Enfants 12 – 15 ans)‏ 17h10: Remise de prix courses Enfants KID MINI et KID de 17h00 à 18h15 : Départ libre Marche Nordique Raquette 5km non chronométrée 17h30: Départ Trail Blanc 16km 18h15: Départ Trail Blanc 11km à partir de 20h00: Remise de prix courses 11km et 16km

