Ouverture de saison pour l'AIPOS à Aunay-sur-Odon 2021-09-24 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-24 Parvis de l'Hôtel de Ville Aunay sur Odon

Les Monts d'Aunay Calvados

Les Monts d’Aunay Calvados L’AIPOS vous invite à l’ouverture de sa saison de spectacles avec un spectacle de _S. Ondes__ , une performance funambule, dans et musique, imaginée sur mesure pour l’ouverture de saison.

Pas d’autre chemin que celui de rêver ! Rêver de marcher dans les airs comme de courir sur terre ? Rêver de danser comme des papiers qui s’envolent ? Rêver du souvenir de maintenant comme l’écho de voix qui résonnent ?

Durée 35 min. L’AIPOS vous invite à l’ouverture de sa saison de spectacles avec un spectacle de _S. Ondes__ , une performance funambule, dans et musique, imaginée sur mesure pour l’ouverture de saison.

resp.culture@pbi14.fr +33 2 31 77 57 48

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Les Monts d'Aunay Autres Lieu Les Monts d'Aunay Adresse Parvis de l'Hôtel de Ville Aunay sur Odon Ville Les Monts d'Aunay lieuville 49.02039#-0.63111