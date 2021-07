Tournus Hôtel-Dieu de Tournus Saône-et-Loire, Tournus Ouverture de l’Hôtel-Dieu à Tournus Hôtel-Dieu de Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel-Dieu de Tournus

Ouverture au public en accès libre de l’Hôtel-Dieu de Tournus. Dimanche : animation toutes les heures (14h – 15h – 16h – 17h) par les restauratrices du plafond de l’apothicairerie.

Entrée libre

Venez visiter l’Hôtel-Dieu de Tournus, ancien hôpital du XVIIè siècle.. Hôtel-Dieu de Tournus 21 rue de l’hôpital, 71543 Tournus Tournus Saône-et-Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

