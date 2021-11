Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, Hautes-Pyrénées Ouverture de l’église de Saint-Calixte (Cazaux-Fréchet) Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Catégories d’évènement: Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors

Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Hautes-Pyrénées Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Situé sur les hauteurs avec une vue exceptionnelle sur la vallée du Louron, cet édifice roman est classé Monument Historique. Son plafond “à la française”, son retable du XVIIIe siècle, ses peintures murales (romanes et XVIe siècle), son architecture… méritent largement le détour. Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Eglise de Saint-Calixte CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors

