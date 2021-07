Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, Hautes-Pyrénées Ouverture de l’église de Saint-Calixte (Cazaux-Fréchet) Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Catégories d’évènement: Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors

Ouverture de l'église de Saint-Calixte (Cazaux-Fréchet) Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, 24 août 2021-24 août 2021, Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors. 2021-08-24 13:30:00 13:30:00 – 2021-08-24 15:30:00 15:30:00

Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Hautes-Pyrénées Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Situé sur les hauteurs avec une vue exceptionnelle sur la vallée du Louron, cet édifice roman est classé Monument Historique. Son plafond « à la française », son retable du XVIIIe siècle, ses peintures murales (romanes et XVIe siècle), son architecture… méritent largement le détour. Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire dernière mise à jour : 2021-06-24 par

