Rémalard-en-Perche

Ouverture de la pêche en rivière 1ère catégorie, 13 mars 2021-13 mars 2021, Rémalard en Perche. Ouverture de la pêche en rivière 1ère catégorie 2021-03-13 – 2021-03-13

Envie de pêcher vos premières truites de la saison ? L'ouverture de la 1ère catégorie, c'est samedi 13 mars ! Cartes en vente à l'Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel à Rémalard.

+33 2 33 73 71 94

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Ville Rémalard en Perche