Out of the Blue – Spectacle immersif Théâtre de Châtillon, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Châtillon. Out of the Blue – Spectacle immersif

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre de Châtillon

Spectacle en continu (toutes les 10 minutes) Out of the Blue aborde avec poésie la question de l’intériorisation par les femmes du regard masculin. Out of the Blue est la suite non-officielle de _La Petite Sirène_ d’Andersen. Une expérience individuelle aux allures de conte contemporain, un voyage poétique et cruel entre terre et mer.

Entrée libre, dans le respect des jauges recommandées

Dispositif immersif Théâtre de Châtillon 3 rue Sadi Carnot 92320 Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

