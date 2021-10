Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille OUPS ! L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

OUPS ! L’intermediaire, 29 octobre 2021, Marseille. OUPS !

L’intermediaire, le vendredi 29 octobre à 21:00

[http://www.oufdeoups.fr](http://www.oufdeoups.fr)KitchyPop! Projet festif né de la rencontre de 3 chanteuses issues du rock, du cabaret, du théâtre et d un guitariste passionné de mots et de bidouille sonore. Sur des textes entre humour, tendresse et absurdité… Polyphonies, guitare et électro décalé donnent vie à nos histoires et nos combats. www.oufdeoups.fr ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T21:00:00 2021-10-29T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille