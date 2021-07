Oullins Place Hélène Carrère d'Encausse (devant la Mémo) Métropole de Lyon, Oullins Où sont les femmes ? Place Hélène Carrère d’Encausse (devant la Mémo) Oullins Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Place Hélène Carrère d’Encausse (devant la Mémo), le samedi 18 septembre à 12:00

Organisateur associé : Association Filactions

Le nombre de places est limité.

Cette balade permettra de découvrir les femmes qui ont marqué le patrimoine et l’histoire d’Oullins. Explorez la contribution des femmes dans la constitution de notre héritage historique et culturel. Place Hélène Carrère d’Encausse (devant la Mémo) Place Hélène Carrère d’Encausse, 69600, Oullins Oullins Métropole de Lyon

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:30:00

