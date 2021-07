Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde « Où atterrir ? » PROJET DE CRÉATION PARTICIPATIVE 2021-22 La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

« Où atterrir ? » PROJET DE CRÉATION PARTICIPATIVE 2021-22 La Manufacture CDCN, 18 septembre 2021, Bordeaux.

La Manufacture CDCN, le samedi 18 septembre à 14:00

[ Menez l’enquête ] ———————- ### **_Où atterrir ?_** Présentation – Atelier Conférence animé par Bruno Latour En réponse à ce que nous avons l’habitude d’appeler la crise écologique, le philosophe **Bruno Latour** propose d’inventer de nouveaux modes d’action et de représentation du territoire. Pour cela, nous sommes à la recherche d’**habitant·e·s**, d’**artistes**, d’**agent·e·s du territoire**, et de **scientifiques**, prêt·e·s à enquêter sur leur terrain de vie ! • Le samedi 18 septembre vous avez **rendez-vous avec Bruno Latour** pour un **atelier-conférence** au cours duquel il vous présentera la démarche du projet. Le philosophe vous invitera à mener l’enquête sur votre terrain de vie grâce à des outils, des questionnaires, des règles du jeu et une boussole. Cette présentation sera l’occasion pour celles et ceux qui le souhaitent de rejoindre l’expérimentation « _Où atterrir ?_ » jusqu’en juin 2022. • L’expérimentation « Où atterrir ? » : des rendez-vous jusqu’en juin 2022 (calendrier à venir) • 25-26 juin 2022 mise en partage des enquêtes, et présentation de la création collective + d’infos sur Le Collectif Rivage [[contact.collectifrivage@gmail.com](mailto:contact.collectifrivage@gmail.com)](mailto:contact.collectifrivage@gmail.com) Loïc 06 74 07 34 48 – Juliette 05 57 99 72 28 – Maëliss 06 48 60 71 62 — En partenariat avec la **Ville de Bordeaux**, **Scène nationale Carré-Colonnes**, Saint-Médard / Blanquefort En partenariat avec **La base** En partenariat avec **L’usine végétale** En partenariat avec le **Collectif « Où atterrir ? » – S-Composition** dans le cadre du bourgeonnement du projet-pilote créé à **La Mégisserie à Saint-Junien en 2020-2021**. — Voir sur notre site : [Où atterrir ?](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/ou-atterircollectif-rivage-bruno-latour-18-sept-2021/)

Gratuit sur réservation

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

