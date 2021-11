OTTiLiE [B] – CŒUR La Mesón, 4 décembre 2021, Marseille.

Concert proposé dans le cadre de la 15ème édition de Jazz sur la Ville. OTTiLiE [B] – CŒUR en duo avec Olivier Koundouno / CONCERT EN LES MURS Billetterie ici : [http://urlr.me/k6QrG](http://urlr.me/k6QrG) Samedi 04/12 à La Mesón – 52 Rue Consolat, 13001 Marseille. ▪️ Ouverture des portes : 19h30 ▪️ Début du concert : 20h30 1er verre offert ! OTTiLiE [B] – CŒUR OTTiliE [B], en duo avec le violoncelliste Olivier Koundouno, continue, avec « CŒUR ≤3 », nouvel album sorti en août dernier, son exploration sonore, un pied dans les traditions, l’autre dans la modernité. Un concert intime où l’espace scénique devient propice à la rencontre, où fusionnent, autant pour les musiciens que pour le spectateur, des sensations acoustiques et électroniques. Une poésie instinctive et directe, des mots qui viennent du cœur, pour tenter de résoudre une équation : « « aim-être + recevoir = être vivant ? » Ottilie [B] mélange textures électroniques, samples et orchestrations world avec un appétit pique-assiettes et une grâce envoûtante. Un album et un live plus minimaliste, charnel, viscéral et urbain que son prédécesseur (Passage, en 2017). Des titres à géométrie variable et à la poésie indomptable, intuitive et concernée. Les sons s’ouvrent comme des fleurs, prennent habilement corps dans la durée au milieu d’un foisonnement de micro détails embusqués. Site : [http://urlr.me/6yn52](http://urlr.me/6yn52) Découvrir: ▪️ “Cœur” : [http://urlr.me/M8ZQn](http://urlr.me/M8ZQn) ▪️ “3 X TOI” : [http://urlr.me/PgGbB](http://urlr.me/PgGbB) ▪️ “Définitif” : [https://cutt.ly/yR0hwBJ](https://cutt.ly/yR0hwBJ) Infos pratiques: ▪️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) ▪️ Tarif : 10€ + 3€ (adhésion annuelle) ▪️ Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise ▪️ Billetterie ici : [http://urlr.me/k6QrG](http://urlr.me/k6QrG)

