Makeda, le vendredi 10 décembre à 20:00

FURAX // ADELO (Artillerie de Salopards) // CARNET DE CROQUIS à la salle Le Makeba le 10 Décembre à Marseille ********************************************************************** La team ON T’MET BIEN débarque au Makeba et créé une alliance avec la ville de Marseille, et plus précisément KintFlosh pour la première fois. Ils invitent FURAX, le rappeur qui déchaine les salles, Adelo, rappeur du collectif Artillerie de Salopards, venant de Tours avec un texte toujours aussi engagé, et Carnet de Croquis, le duo des 2 rappeurs BAGAREEM et CANDIDE, rap Boombap sur des lyrics conscientes et travaillées ! Billetterie : ⚠ Nb de place limitées : – 13€ (pré-ventes) – 15€ (sur place) Lien billetterie (pré-ventes) : [https://my.weezevent.com/otmb-x-kintflosh-furax-adelo](https://my.weezevent.com/otmb-x-kintflosh-furax-adelo)… Cet événement est en étroite collaboration avec Muse & Ruse pour une capta live inédite ➡ Plus d’infos sur FURAX : [https://www.youtube.com/watch?v=gu4FfO6u4jw](https://www.youtube.com/watch?v=gu4FfO6u4jw) ➡ Plus d’infos sur ADELO : [https://www.youtube.com/watch?v=rJHgeUVzXZQ](https://www.youtube.com/watch?v=rJHgeUVzXZQ) ➡ Plus d’infos sur CARNET DE CROQUIS : [https://www.youtube.com/watch?v=5YN8yJi959U](https://www.youtube.com/watch?v=5YN8yJi959U) __________________________________ INFOS PRATIQUES LE MAKEDA 103 Rue Ferrari, 13005 Marseille ouvert dès 20h à 23h30 Sur scène à 20H30 13e prévente / 15e sur place __________________________________ CONDITIONS D’ACCÈS COVID Accès sous présentation d’un pass sanitaire valide • Cycle vaccinal complet (toutes les doses nécessaires, réalisées il y a 7 jours sauf Jannsen/Johson : 28 jours) • Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h • Un certificat de rétablissement (+ de 11 jours et – de 6 mois) Nous serons habilités à contrôler uniquement les QR Codes.

13€ en pré-vente / 15€ sur place

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T23:30:00