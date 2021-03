Paris Instagram Paris Orléans Vintage Festival Instagram Paris Catégorie d’évènement: Paris

En Mars, l’Orléans Vintage Festival vous propose 3 rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte ! Ce mois-ci, c’est spécial mode. Les gars, ne fuyez pas, il y en aura aussi pour vous. * Mardi 9 mars, rendez-vous à 19h en direct sur Instagram pour un live avec Culture Vintage qui nous parlera de la mode des années 40.

* Jeudi 18 mars, retrouvez dès 19h notre podcast sur les années 60 et la vie que les Orléanais menaient à cette époque. (et retrouvez dès maintenant nos podcast précédent sur notre [site internet](https://orleansvintagefestival.com).

* Mardi 23 mars, soyez prêt à 19h pour customiser une superbe veste vintage grâce aux conseils visés de Minime Paris. À suivre en direct sur Instagram. Venez (re)découvrir les années vintage sur nos réseaux [Facebook](https://www.facebook.com/orleans.vintage.festival/), [Instagram](https://www.instagram.com/orleans_vintage_festival/?hl=fr) et [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/orleans-vintage-festival/?viewAsMember=true).

