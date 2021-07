Saint-Hilaire-de-Riez Esplanade de la Baritaudière - St Hilaire Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Ordinaire d’Exception – Concerto pour Camionneuse Esplanade de la Baritaudière – St Hilaire Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Esplanade de la Baritaudière – St Hilaire, le vendredi 6 août à 17:00

Concerto pour camionneuse, ou le solo d’une fil-de-fériste farfelue et son obsession pour les chaussures rouges. Une jeune femme entre dans un monde où les règles marchent sur la tête. En (dés-)équilibre sur un fil, des chaussures dans les mains, d’autres sur les pieds, des qui volent, qui marchent, qui tombent, qui n’en font qu’à leur tête… Et si tout ne tenait qu’à ça ? Cette fragilité, cette importance de marcher droit ? Cirque Esplanade de la Baritaudière – St Hilaire La Baritaudière, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez Vendée

