Orchestre régional de Normandie « Séries »

cinéma le Royal de Condé-en-Normandie, le mardi 19 octobre à 20:30

Que nous le voulions ou non, nous avons tous été bercés par les génériques des séries télévisées. Qui n’a jamais entendu le motif de La Petite Maison dans la Prairie ou de Chapeau Melon et Bottes de Cuir ? Ces musiques sont devenues, telles les ritournelles de notre jeunesse, les éléments de notre pop culture. Avec ce spectacle réunissant un quintet de musiciens à vent, un percussionniste et un comédien, l’Orchestre Régional de Normandie invite à entendre et réentendre les génériques des séries d’hier et d’aujourd’hui. Le comédien ponctue le concert d’anecdotes personnelles et invite chacun à se souvenir du lien si particulier entretenu avec les séries TV. Mais, il raconte aussi l’histoire du monde et interroge sur la dimension politique que revêtent ces séries. Un spectacle entre stand-up et concert qui mêle subtilement analyse, humour et musique, à fredonner en famille ! Bruno GODARD, arrangements Paul DESVEAUX, conception et écriture, mise en scène, comédien, en alternance avec Fabrice CALS, comédien avec Aurélie VOISIN-WIART, flûte Alain HERVE, hautbois Gilles LEYRONNAS, clarinette Clément BONNAY, basson Arthur HEINTZ, cor Maxime GUILLOUET, percussions de l’Orchestre Régional de Normandie Laurent SCHNEEGANS, création lumières En partenariat avec la Cie l’Héliotrope En coproduction avec la Renaissance – Mondeville Avec le soutien du Département du Calvados et du Département de la Manche L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Régional de Normandie, par le Ministère de la Culture — Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie — avec la participation des Conseils Départementaux de la Manche, du Calvados et de l’Orne. L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié. durée : 1h15

L’histoire musicale et subjective des séries télé des années 70 à nos jours.

cinéma le Royal de Condé-en-Normandie route de Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie Condé-sur-Noireau Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T22:00:00