Concert no. 5 – Bach to the Future – Carte blanche à Jory Vinikour

Programme

Jean-Chrétien Bach, Symphonie no. 6 en Mi bémolWilhelm Friedrich Bach – Concerto en ré mineur- Viktor Kalabis, Concerto pour clavecin et cordes – Jean-Sébastien Bach, Concerto brandebourgeois n°5

Jory Vinikour – clavecin et direction musicale

Jory Vinikour est un des clavecinistes les plus reconnus dans le monde aujourd’hui, autant pour ses interprétations de musique baroque que pour la mise en valeur d’œuvres contemporaines pour clavecin. Natif de Chicago, il a joué avec les grands ensembles baroques du monde entier avant de s’embarquer dans une carrière de soliste hors pair. Nous l’avons invité en tant que soliste et directeur musical autour de l’œuvre instrumentale de la famille Bach et du tchèque Kalabis, compositeur contemporain inspiré par la musique du XVIIIème siècle. Un programme de chefs d’œuvres et de surprises.

28 musiciens, clavecin solo

Billetterie disponible au Bureau d'Informatique Touristique de Dol-de-Bretagne (Tarifs plein et réduit uniquement – Pass famille en vente à la médiathèque)

odysseedol@orange.fr +33 2 99 80 69 69

Billetterie disponible au Bureau d’Informatique Touristique de Dol-de-Bretagne (Tarifs plein et réduit uniquement – Pass famille en vente à la médiathèque)

