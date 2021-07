Orchestre national de Barbès | Scènes Vagabondes Parc du Tronchet, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Meudon.

Orchestre national de Barbès | Scènes Vagabondes

Parc du Tronchet, le dimanche 5 septembre à 16:00

À l’occasion de ses 25 ans de tournée, l’Orchestre National de Barbès revient avec un nouvel opus pour le printemps 2021. Un album qui affirme une fois de plus le mélange des genres renforcé par le son si particulier de la French Touch Transmaghrèbine du combo parisien. Symbole de métissage, le groupe revendique une musique énergique et irrésistiblement festive ! ACCORDÉON ET CHANT Mehdi Askeur DERBOUKA ET CHANT Ahmed Bensidhoum BASSE ET CHANT Youssef Boukella GUITARE ET CHANT Fathallah Ghoggal BATTERIE Maamoun Mekhenez Dehane CLAVIER ET CHANT Taoufik Mimouni GUITARE ET CHANT Khliff Miziallaoua CLAVIER Arnaud Forestier PERCUSSIONS ET CHANT Kamel Tenfiche TROMPETTE ET CHANT Basile Theoleyre

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

