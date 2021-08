Orchestre de la Suisse Romande Victoria Hall, 10 octobre 2021, Genève.

Orchestre de la Suisse Romande

Victoria Hall, le dimanche 10 octobre à 17:00

**Fabio Luisi** direction **Lise de la Salle** piano **Sergueï Rachmaninov** _Concerto pour piano et orchestre no 4 en sol mineur, op. 40_ **Piotr Ilitch Tchaïkovski** _Symphonie no 5 en mi mineur, op. 64_ Réunis en 2015 pour enregistrer l’intégrale des concertos pour piano de Rachmaninov, la pianiste Lise de la Salle et le chef d’orchestre Fabio Luisi se retrouvent six ans plus tard pour redonner au public le dernier des concertos du compositeur russe. Ce quatrième concerto, achevé dans sa première version dix ans après l’arrivée du compositeur aux États-Unis, montre un Rachmaninov qui s’est laissé imprégner par la musique de son pays d’accueil. Mais c’est vers son pays d’origine que l’on se tourne ensuite, avec Tchaïkovski et sa cinquième symphonie. Parcourue par un motif qualifié par le compositeur de « motif du destin », elle laisse entrevoir un abandon libérateur au fatum. Elle est « peut-être la plus heureuse des trois dernières. Elle offre un mélange précieux de drame et de légèreté. […] Tout y est merveilleusement équilibré » (Valery Gergiev).

