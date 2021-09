Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques OPPB Saison Symphonique : Romain Leleu Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

OPPB Saison Symphonique : Romain Leleu 2021-09-25 Palais Beaumont Allée Alfred de Musset
Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques 13 13 EUR Rencontre avant le concert.

Romain Leleu, Trompette

Fayçal Karoui, Direction

Fauré : Pelleas et Mélisande

Trotignon : Move, concerto pour trompette et orchestre

