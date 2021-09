Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Opération ville propre Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Opération ville propre Nay, 18 septembre 2021, Nay. Opération ville propre 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue du Saillet Jardin public

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay Une nouvelle opération Ville Propre est organisée ce Samedi dans l’optique de nettoyer la ville et les bords du gave. Il est conseiller d’apporter des gants de jardin réutilisables et des sacs de courses réutilisables. Il est conseillé d’apporter un gilet jaune . Une nouvelle opération Ville Propre est organisée ce Samedi dans l’optique de nettoyer la ville et les bords du gave. Il est conseiller d’apporter des gants de jardin réutilisables et des sacs de courses réutilisables. Il est conseillé d’apporter un gilet jaune . +33 5 59 61 90 30 Une nouvelle opération Ville Propre est organisée ce Samedi dans l’optique de nettoyer la ville et les bords du gave. Il est conseiller d’apporter des gants de jardin réutilisables et des sacs de courses réutilisables. Il est conseillé d’apporter un gilet jaune . mairie nay dernière mise à jour : 2021-09-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Rue du Saillet Jardin public Ville Nay lieuville 43.17905#-0.26064