Villeneuve-d'Ascq Auchan V2 Nord, Villeneuve-d'Ascq Opération Vaccination flash à V2 Auchan V2 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Opération Vaccination flash à V2 Auchan V2, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Villeneuve-d'Ascq. Opération Vaccination flash à V2

Auchan V2, le samedi 24 juillet à 09:00

**Samedi 24 juillet 2021, la Ville de Villeneuve d’Ascq et la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) de la Marque installent en partenariat avec l’ARS (Agence régionale de santé) Hauts-de-France un centre de vaccination éphémère dans le centre commercial V2, de 9h30 à 18h30, sans rendez-vous.** Samedi 24 juillet 2021, opération Vaccination flash à V2 de 9h30 à 18h30, gratuit et sans rendez-vous Auchan V2 chaussée Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Auchan V2 Adresse chaussée Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Auchan V2 Villeneuve-d'Ascq