Méobecq Indre MéobecqLE GRAND BARATTE Châteauroux Indre ChâteaurouxFamilles Le lapin bio jamais entendu parlé ? C’est normal en région Centre seules deux fermes sont certifiées. Venez donc découvrir ce mode d’élevage respectant la nature et l’animal. Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail ! fermedebaratte@gmail.com +33 6 62 08 17 07 http://wwwdefermeenferme.com/ Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail ! Le lapin bio jamais entendu parlé ? C’est normal en région Centre seules deux fermes sont certifiées. Venez donc découvrir ce mode d’élevage respectant la nature et l’animal. CIVAM

