Opéra Live : Eurydice cinéma Pathé Madeleine, 4 décembre 2021, Marseille. Opéra Live : Eurydice

cinéma Pathé Madeleine, le samedi 4 décembre à 18:55

Le jour de son mariage avec Orphée, Eurydice est approchée par un homme qui lui dit recevoir des lettres de son père depuis l’au-delà. Elle le suit pour récupérer cette correspondance, mais subit par malheur une chute mortelle en tentant d’échapper aux avances de l’inconnu. Tandis qu’Eurydice rejoint son père dans le royaume des morts, Hadès, le seigneur des lieux, succombe à son charme et Orphée essaie de s’adresser à elle depuis le monde des vivants…

De 20 à 36€

♫♫♫ cinéma Pathé Madeleine 36, avenue Foch, 13004 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T18:55:00 2021-12-04T22:15:00

