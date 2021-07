Open Mic + Concert Rap Buropolis, 28 juillet 2021, Marseille.

Buropolis, le mercredi 28 juillet à 18:30

La soirée sera organisée en deux temps. La première partie sera un « Open Mic » – contraction du « Open Microphone » qui signifie « Micro ouvert à tous » – pour les artistes, passionné.e.s et amateur.ice.s de rap. L’occasion pour iels de monter sur scène, de rapper leurs textes et de laisser libre cours leurs imaginations sur les instrus du DJ marseillais Pakdjeen. La seconde partie quant à elle sera dédiée au concert du rappeur Mendilabaz, qui fera la promotion de son nouvel album avec JMLS. En collaboration avec le label EMPIREDAFRIK [https://www.facebook.com/empiredafrikproduction](https://www.facebook.com/empiredafrikproduction) ——————————————— ● Mendilabaz (Rap) Mendilabaz, Matiss Mendizabal de son vrai nom, jeune rappeur royannais de 21 ans vient de sortir son premier album solo, intitulé « Blackjack », sur le thème de l’addiction – aux jeux, aux drogues, à l’amour, etc… – le 29 avril dernier. « Pas mal de personnes pensent que le fait de venir de Royan ou d’autres villes tranquilles est un frein quand on veut faire du rap, explique l’auteur interprète. Mais moi je pense qu’il s’agit plutôt d’une chance. Cela permet de sortir des textes traitant toujours des mêmes problématiques et d’offrir d’autres vibrations, d’autres paysages sonores inspirés par l’environnement apaisant et à la beauté naturelle que l’on a ici. » Article, Le Littoral, L’hebdomadaire de la Charente-Maritime © C.P. [https://open.spotify.com/artist/4VJPQcGDt39fbv6pNP8rb2](https://open.spotify.com/artist/4VJPQcGDt39fbv6pNP8rb2) ● JMLS Entre Bordeaux et Royan, le rappeur JMLS est passionné de musique, et s’y consacre pleinement depuis six ans. Avant de sortir son premier EP de sept titres intitulé « SURFACE », il a produit six singles faisant office de cartes de visite pour ses auditeurs.trices. Forte en émotion, sa musique nous emporte dans ses pensées, ses ressentis et ses doutes. [https://open.spotify.com/album/4OqV8cigMmkwk2BVTfj3Nm](https://open.spotify.com/album/4OqV8cigMmkwk2BVTfj3Nm) ● Pakdjeen (DJ) Pakdjeen symbolise à lui seul la quintessence de Marseille. Enfant de la Castellane et des Comores, fier représentant de ses racines et riche de ses influences, cosmopolite et ouvert sur le monde, le charme de la Provence et celui de la rue. Compositeur, beatmaker, DJ, hoster et backer, c’est un artiste aux talents multiples et à l’énergie unique, toujours à la recherche d’originalité et d’innovation dans son art. Il façonne sa musique en puisant dans les différents courants du Hip-Hop, de l’Afrobeat et la Funk ; et est également influencé par les musiques urbaines du monde entier tout en restant un grand amateur de Soul et de Bass Music. [https://soundcloud.com/pakdjeen](https://soundcloud.com/pakdjeen) ——————————————— Informations pratiques BUVETTE Située au rez-de-chaussée du bâtiment, avec des espaces extérieurs aménagés pour profiter au soleil. Ouverte le mardi et mercredi de 11h à 15h, et le jeudi et vendredi, de 11h à 15h et de 18h à 22h. Les bénéfices du bar permettent au projet Buropolis d’exister, merci ! EXPOSITIONS Situés au 9éme étage de Buropolis, les espaces d’exposition sont accessibles le jeudi et le vendredi, de 14h30 à 20h30. Les espaces d’exposition sont accessibles en ascenseur, cependant suite à des dysfonctionnements réguliers, il peut être nécessaire de prendre les escaliers jusqu’au 9e étage.

Entrée libre

Buropolis 343 boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



