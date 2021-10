Open Fripes / Vide-dressing solidaire La CLEF, 1 décembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Open Fripes / Vide-dressing solidaire

La CLEF, le mercredi 1 décembre à 19:00

Mesdames, messieurs, c’est le moment de vider vos placards en réalisant une bonne action ! On n’achète rien, on ne vend rien ! À vous d’amener les affaires que vous n’utilisez plus : vêtements, chaussures, accessoires. Toutes sont mises en commun dans le hall et à l’Eclipse. Du coup il n’y a plus qu’à se servir ! L’occasion de renouveler (ou pas) sa garde-robe dans une ambiance simple et décontractée tout en soutenant une association de la Ville car, au final, tout ce qui ne repart pas est donné ensuite. **Plus d’infos** Mélanie / Constance [animation@laclef.asso.fr](mailto:animation@laclef.asso.fr)

Entrée libre

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T19:00:00 2021-12-01T21:00:00