Ont es passat le temps ? Maison rouge Saint-Jean-du-Gard, samedi 30 mars 2024.

Ont es passat le temps ? Concert gesticulé de Craba/bodega par Maxence Camelin Samedi 30 mars, 14h30 Maison rouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T15:30:00+01:00

Dans l’après-midi Interventions musicales pendant la visite du musée

Maison rouge Maison rouge, saint-jean-du-gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« data »: {« author »: « Maxence Camelin », « cache_age »: 86400, « description »: « Suite de deux chants de Nou00ebl collectu00e9s dans la Montagne Noire (Tarn, Aude, Haute-Garonne) interpru00e9tu00e9s par Maxence Camelin u00e0 la cornemuse de la Montagne Noire, la craba ou bodega, u00e0 l’u00e9glise du Castelo de Monterrei en Galice, lors du festival XXXII Xuntanza Internacional de gaiteros en juin 2017.nLe premier Nadalet s’appelle « Anu00e8m a Bethlu00e9em », et le second « Pople de Sant Martin ». », « type »: « video », « title »: « craba bodega Nadalets Maxence Camelin », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/hBodYnnX7UU/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=hBodYnnX7UU », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxKNnGg_7P6zP890ACeo_IA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hBodYnnX7UU »}]