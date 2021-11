Saint-Étienne Le Mixeur Loire, Saint-Étienne One Tech : afterwork et concert Le Mixeur Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Pour fêter la fin de l’année sur une bonne note (de musique), French Tech One Lyon St-Etienne s’associe avec Saint-Etienne Métropole et 1707 pour vous proposer de nous réunir pour un after-work qui sera suivit d’un concert de l’artiste Toto ST au coeur du quartier Manufacture de St-Étienne. ### Au programme **Showcase de Toto ST** Toto ST réussit une fusion exquise entre l’afro-jazz, la funk, la soul, le R&B et les rythmes africains comme le Kilapanga (rythme traditionnel d’Angola et du Congo). Mais c’est sur scène qu’il exprime au mieux le mariage de toutes ces influences. Toto ST est une star de la musique angolaise, qu’il représente brillamment dans le reste de l’Afrique où il est reconnu parmi les grands. Nous vous attendons nombreux !

